В Крыму женщина организовала сектантскую ячейку, ей предъявлено обвинение Жительницу Крыма обвиняют в создании ячейки секты

Москва23 апр Вести.В Крыму местную жительницу обвиняют в создании ячейки секты, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ. Об этом сообщает ГСУ СК России по республике и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Партизанское Симферопольского района. Она обвиняется в создании местной ячейки организации, которая признана на территории Российской Федерации экстремистской (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным силовиков, в 2020 году фигурантка собрала адептов и начала проводить собрания, на которых обожествляли основателя движения, а также читали и изучали экстремистскую литературу. Их деятельность была пресечена следственными органами при содействии ФСБ.

Правоохранители выясняют, кто еще входил в ячейку.