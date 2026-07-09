Москва9 июлВести.Куратор украинских спецслужб имитировал влюбленность в россиянку для совершения теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Уточняется, что украинский куратор ранее жил и работал в России.
На тот момент оказалось, что он уже жил на Украине, и в ходе диалога поделился тем, что выполнял для украинских служб на территории России какую-то разведывательную деятельностьсказала гражданка РФ в ходе допроса, кадры которого публикует ЦОС ФСБ
Украинский куратор обещал девушке после помощи в организации покушения направить ее на Украину через Турцию и Молдову. В обмен на это россиянка осуществляла слежку за определенным человеком, передавая в реальном времени кадры места проживания и автомобиля офицера.
Ранее в ФСБ сообщили, что девушку задержали. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Госизмена". Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.