В Армении уничтожили почти 10 тонн детского питания Nestle после проверки в РФ

Москва20 апр Вести.Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении уничтожил партию детского питания марки NAN компании Nestle общим весом 9700 кг после российской проверки. Об этом сообщило армянское ведомство в одной из соцсетей.

Уничтожена партия детского питания бренда NAN компании Nestlé, признанная опасной

Как уточняет армянское агентство News.am со ссылкой на инспекционный орган, в партиях сухого быстрорастворимого молочного и молочнокислого детского питания может присутствовать опасный токсин.

В январе 2026 года Nestle уже добровольно отзывала в России ограниченные партии детских сухих молочных и лечебных смесей. Причиной стал возможный риск наличия в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида (арахидоновая кислота).