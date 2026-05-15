В КНДР назвали санкции Британии против детского лагеря бесчинством и провокацией МИД КНДР назвал злобным бесчинством санкции Лондона против детского лагеря

Москва15 мая Вести.Введение Лондоном санкций против международного детского лагеря "Сондонвон" является бесчинством и злобным поведением, в КНДР вправе ответить на враждебный акт, заявил представитель северокорейского МИД.

Британия 11 мая расширила антироссийские санкции, введя ограничения против 85 юридических и физических лиц. В списке оказался и детский лагерь "Сондонвон", который находится в КНДР у города Вонсан.

Такое бесчинство Великобритании является античеловеческой и серьезной политической провокацией, направленной на дискредитацию нашего государства на международной арене и очернение корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества сказал представитель МИД КНДР, его слова приводит северокорейское агентство ЦТАК

В КНДР указали на полную ответственность Лондона за последствия этого "серьезного враждебного акта".

Поскольку Великобритания бесчинно затронула даже права и интересы детей, которыми дорожит наше государство, постольку мы вправе ответить на злобное поведение Лондона отметили в северокорейском внешнеполитическом ведомстве

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Лондону, наложившему санкции на российские детские лагеря и психбольницу, нужно "вызвать себе санитаров".