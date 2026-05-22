Блогер Черкашин поблагодарил МВД за помощь в продлении регистрации в России МВД помогло блогер-заводчанину Черкашину продлить регистрацию в России

Москва22 мая Вести.Блогер Иван Черкашин, которому грозила депортация в Казахстан из-за ошибки в документах, поблагодарил МВД России за помощь в урегулировании его вопроса.

Ирина Владимировна Волк, это официальный представитель МВД, генерал-майор, сказала, чтобы меня убрали из реестра! Ирина Владимировна, спасибо вам от всей души сказал блогер в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале

Черкашин – гражданин Казахстана. Он живет в Санкт-Петербурге с 2024 года, трудится на производстве и ведет блог для тех, кто хочет работать по специальности на заводах.

В декабре 2025-го он выехал из России и въехал обратно, так как не успел вовремя обновить миграционную карту. Перед этим сотрудник миграционной службы заверил его, что проблем не будет, но позже начались сложности с продлением регистрации.

О сложившейся ситуации Иван рассказал в своем блоге, она получила широкий общественный резонанс.

Молодой человек был приглашен в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе встречи ему разъяснили необходимость подать заявление о продлении срока пребывания в Российской Федерации, которое было оформлено на месте рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк

Также полиция окажет Черкашину помощь при получении миграционного статуса, дающего право на длительное проживание в России.