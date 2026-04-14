Москва14 апрВести.Российская столица 15 апреля останется под влиянием каспийского циклона, днем пройдет небольшой дождь. Об этом ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ИС "Вести".
По ее словам, температура воздуха будет расти.
Завтра мы будем все еще находиться под влиянием циклона. Днем появятся прояснения и местами пройдет небольшой дождь. И воздух у нас прогреется до плюс 13-15 градусовсообщила синоптик
Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве ожидается потепление до 17 градусов.