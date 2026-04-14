Синоптик Макарова: в Москве в среду ожидаются небольшие дожди и до +15 градусов

Москва14 апр Вести.Российская столица 15 апреля останется под влиянием каспийского циклона, днем пройдет небольшой дождь. Об этом ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ИС "Вести".

По ее словам, температура воздуха будет расти.

Завтра мы будем все еще находиться под влиянием циклона. Днем появятся прояснения и местами пройдет небольшой дождь. И воздух у нас прогреется до плюс 13-15 градусов сообщила синоптик

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве ожидается потепление до 17 градусов.