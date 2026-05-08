Синоптик Заводченков: в День Победы похолодание на Русской равнине выйдет на пик Заводченков: 9 мая похолодание на Русской равнине достигнет своего пика

Москва8 мая Вести.В День Победы похолодание на Русской равнине, вызванное штормовым фронтом, достигнет своего пика. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам метеоролога, самые интенсивные осадки в этот период обрушатся на крайний запад Средней полосы Русской равнины.

Сегодня штормовой фронт накроет Среднюю полосу Русской равнины, и погодные условия в его зоне будут весьма контрастными. На севере, где уже воцарился полярный холод, дожди перейдут в снег. На юге, куда по-прежнему сможет пробиваться хорошо прогревший воздух, ливни будут сопровождаться грозами, местами и шквалами. А самые интенсивные осадки обрушатся на крайний запад региона, например, в Смоленске выпадет до половины майского объема влаги. А похолодание, связанное с этим вторжением, выйдет на пик непосредственно в День Победы сообщил он

Тепло сохранится только в южной части Русской равнины.

Днем в Причерноморье +22...+27, в Черноземье - до +19...+24. А севернее температурный режим будет совсем не майским. В Поморье и на Кольском полуострове - до +3...+8, в центре страны и на северо-западе - до +10... +15 уточнил синоптик

Ранее сообщалось, что 9 мая в Москве ожидается апрельский температурный режим. Однако, несмотря на прохладную погоду, осадки ожидаются слабые.