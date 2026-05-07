Синоптик Заводченков рассказал о погоде в День Победы Заводченков: 9 Мая - апрельские температуры

Москва7 мая Вести.В Москве в День Победы погода будет прохладной. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

На следующий день станет теплее, отметил он.

С пятницы дождевые тучи спрячут солнце, и воздух начнет быстро остывать. В результате в День Победы в столице на термометрах только апрельские плюс 11. И лишь в воскресенье-понедельник осадки заметно ослабеют, так что температура немного повысится: после обеда - плюс 13-15 градусов сказал Заводченков

В Кирове в четверг, 7 мая, значительно изменится погода.