Москва7 маяВести.В Москве в День Победы погода будет прохладной. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
На следующий день станет теплее, отметил он.
С пятницы дождевые тучи спрячут солнце, и воздух начнет быстро остывать. В результате в День Победы в столице на термометрах только апрельские плюс 11. И лишь в воскресенье-понедельник осадки заметно ослабеют, так что температура немного повысится: после обеда - плюс 13-15 градусовсказал Заводченков
В Кирове в четверг, 7 мая, значительно изменится погода.