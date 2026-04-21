В ночь на 22 апреля температура в Московском регионе опустится до минус 5

В Московском регионе ожидаются ночные заморозки В ночь на 22 апреля температура в Московском регионе опустится до минус 5

Москва21 апр Вести.В ночь на 22 апреля на территории Московского региона ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Осадков быть не должно, рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Предстоящей ночью на фоне небольшой облачности и отсутствия осадков температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 1 градуса, по области - от минус 5 градусов до нуля сообщил источник

При этом в центре столицы ночью температура будет колебаться от нуля до плюс 2 градусов при северо-западном ветре 3-8 м/с.

22 апреля днем в столичном регионе осадков не ожидается, сохранится переменная облачность. Температура поднимется до 11-13 градусов в Москве и до 8-13 градусов в Подмосковье.

По прогнозу синоптиков, в середине недели южный циклон, принесший похолодание в столицу, отойдет на восток. В свою очередь северный циклон, центр которого расположен в акватории Баренцева моря, еще не приблизится к Центральной России. Поэтому можно ожидать улучшения погодных условий и увеличения температуры воздуха.