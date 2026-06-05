Синоптик сообщил о продолжающихся половодьях в нескольких регионах России Гидрометцентр: в трех регионах России продолжается половодье

Москва5 июн Вести.В ряде субъектов РФ уровень воды в водоемах по-прежнему превышает опасные отметки. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Уровень превышает опасную отметку на реках Кубань и Арба в Краснодарском крае, на реке Чулым в Томской области, а также на реках Колыма, Ясачная и Яна в Якутии уточнила синоптик

По ее словам, в ближайшие дни достижение опасных отметок прогнозируется также на реках Калаус и Кума в Ставропольском крае, на реке Кеть в Томской области и на реке Кан в Красноярском крае.