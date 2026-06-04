Москва4 июнВести.Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели 3-летнего ребенка в Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Ранее сообщалось, что трагедия произошла в коттеджном поселке "Фаворит". Малолетнего ребенка посадили на питбайк и во время поездки спортивное транспортное средство врезалось в турник.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности"сказано в канале СК в мессенджере MAX
Установлено, что 3-летнего мальчика катал на питбайке 11-летний ребенок.
В настоящее время ведется допрос свидетелей и устанавливаются причины и условия, способствовавшие ДТП. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.