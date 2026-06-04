В Московской области завели дело по факту гибели ребенка на питбайке

СК Подмосковья возбудил дело после гибели ребенка в ДТП с питбайком В Московской области завели дело по факту гибели ребенка на питбайке

Москва4 июн Вести.Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели 3-летнего ребенка в Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в коттеджном поселке "Фаворит". Малолетнего ребенка посадили на питбайк и во время поездки спортивное транспортное средство врезалось в турник.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности" сказано в канале СК в мессенджере MAX

Установлено, что 3-летнего мальчика катал на питбайке 11-летний ребенок.

В настоящее время ведется допрос свидетелей и устанавливаются причины и условия, способствовавшие ДТП. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.