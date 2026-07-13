В Дагестане отправили в колонию браконьера, сбившего пограничника на своем авто

В Дагестане осужден браконьер, сбивший на своей машине пограничника В Дагестане отправили в колонию браконьера, сбившего пограничника на своем авто

Москва13 июл Вести.В Дагестане вынесен приговор мужчине, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает пресс-служба Верховного суда республики, ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы строгого режима.

Суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ… Назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего — в его пользу взыскано 70 000 рублей в счет компенсации морального вреда говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Преступление произошло в декабре 2025 года в районе села Белиджи, где, согласно материалам уголовного дела, фигурант незаконно добывал рыбу. Сотрудники погранслужбы попытались остановить его машину для проверки, тот требования проигнорировал и наехал на одного из них.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.