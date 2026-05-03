В Кузбассе всех работников подтопленных шахт вывели на поверхность

Двух последних горняков из подтопленной шахты в Кузбассе вывели на поверхность В Кузбассе всех работников подтопленных шахт вывели на поверхность

Москва3 мая Вести.Двух последних остававшихся в подтопленной талыми водами шахте "Комсомолец" вывели на поверхность, передает ТАСС.

К данному моменту все сотрудники предприятий находятся в безопасности, рассказали в пресс-службе шахты имени Кирова, горняков которой эвакуировали еще 1 мая.

Двое сотрудников "Комсомольца", обеспечивавших жизнеобеспечение неработающего предприятия, подняты сейчас говорится в сообщении

Добыча угля на шахте имени Кирова приостановлена, ведутся активные работы по ликвидации последствий, заверили в пресс-службе.

В региональном главке МЧС отметили, что ситуация находится под контролем. Задействованы отделения ВГСЧ и мобильный комплекс быстрого реагирования.

Из-за резкого подъема уровня в реке Иня и перелива через водооградительный вал в районе поселка Байкаим вода попала через старые выработки 1940 годов на смежные участки шахты имени Кирова и "Комсомолец".