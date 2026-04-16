Автобус столкнулся с автокраном в Калининградской области, есть пострадавшие

Москва16 апр Вести.Столкновение рейсового автобуса и автокрана произошло на трассе в Калининградской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент случился на автодороге Калининград – Нестеров в районе поворота на поселок Прибрежное.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Калининград - Гусев проехал на запрещающий сигнал светофора говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

В результате автобус столкнулся с автокраном.

Известно, что в результате ДТП пострадали люди, точное количество травмированных уточняется.