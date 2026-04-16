Москва16 апрВести.Столкновение рейсового автобуса и автокрана произошло на трассе в Калининградской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент случился на автодороге Калининград – Нестеров в районе поворота на поселок Прибрежное.
Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Калининград - Гусев проехал на запрещающий сигнал светофораговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
В результате автобус столкнулся с автокраном.
Известно, что в результате ДТП пострадали люди, точное количество травмированных уточняется.