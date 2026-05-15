Песков: в Кремле отслеживают информацию об итогах визита Трампа в Китай

Москва15 мая Вести.Москва внимательно отслеживает информацию по поводу визита президента США Дональда Трампа в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона рассчитывает получить эту информацию "из первых рук" во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай.

Мы внимательно отслеживаем ту информацию (об итогах визита Трампа в КНР – прим. ред.), которая поступает через СМИ сказал Дмитрий Песков

Трамп с 13 по 15 мая находился в Китае с государственным визитом. Как сообщает Reuters, встреча была полна торжественных мероприятий: от приемов с марширующими солдатами до роскошных банкетов и частных экскурсий по бывшему императорскому саду, а Трамп неоднократно рассыпался в похвалах в адрес хозяина, отмечая его теплоту и авторитет.

По мнению американских аналитиков, Си Цзиньпин организовал для Трампа торжественный прием, призванный расположить к себе президента США, однако их приоритеты по-прежнему сильно расходятся. Китай не взял на себя никаких конкретных обязательств в отношении Ирана, отмечает Reuters.