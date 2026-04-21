Москва21 апр Вести.1300 участников специальной военной операции СВО) стали муниципальными депутатами. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на церемонии вручения премии "Служение".

На премии президент России Владимир Путин отдельно отметил работу руководителя фонда "Защитники отечества" Анны Цивилевой.

Наши первые победы: 121 человек – это главы муниципального образования. 1 300 депутатов муниципальных, 660 — работники муниципальных служб, а 63% из них — это те, кто впервые пришли непосредственно на муниципальную службу сказала Цивилева

Всероссийская муниципальная премия "Служение" присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.