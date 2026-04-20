В ООН назвали неправомерным нападение ВСУ на сухогруз РФ в Азовском море УВКПЧ ООН: торговые суда не могут быть целью преднамеренных атак

Москва20 апр Вести.Торговые суда не могут быть целью преднамеренных атак, поскольку их защищает международное право. Такое заявление в беседе с агентством ТАСС сделал представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

В ответ на просьбу прокомментировать атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на сухогруз "Волго-Балт-138" в Азовском море представитель УВКПЧ подчеркнул, что по нормам международного гуманитарного права торговые суда - это гражданские объекты, которые защищены от нападений, если не подпадают под критерии военных целей.

Члены экипажей гражданских судов являются гражданскими лицами в соответствии с нормами международного гуманитарного права, и они не могут быть целью преднамеренных атак, нужно принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы не причинить им вреда добавил представитель УВКПЧ ООН

Судно "Волго-Балт-138" с грузом пшеницы подверглось атаке беспилотников ВСУ 3 апреля. В результате удара погибли три члена экипажа, сам сухогруз выгорел и начал тонуть. Позднее оно было отбуксировано в село Кучугуры Краснодарского края.