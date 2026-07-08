Москва8 июлВести.Члены экипажа танкера "Ефросинья" эвакуированы и доставлены в Таганрог. Их жизням ничего не угрожает, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Возгорание на борту судна, находившегося в акватории Таганрогского залива, произошло в результате атаки БПЛА.
Пожар создал угрозу жизни и здоровью людей, и капитан танкера незамедлительно подал сигнал бедствия, запросив эвакуацию экипажа.
Как отметила Камбулова, для проведения поисково-спасательных работ в район происшествия Погрануправление ФСБ по Ростовской области оперативно направило два катера.
В результате профессиональных и слаженных действий пограничников все 13 членов экипажа танкера были эвакуированы и доставлены в Таганрогнаписала глава города в мессенджере MAX
Камбулова выразила признательность личному составу Погрануправления за оперативность, мужество и высокий профессионализм при спасении людей в условиях чрезвычайной ситуации.
Ранее сегодня сообщалось, что два человека пострадали при атаке БПЛА противника на танкеры в Таганрогском заливе.
Им оказали медпомощь, от госпитализации моряки отказались. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что танкеры шли в Ростов-на-Дону пустыми.