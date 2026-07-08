В Таганрог доставлены 13 членов экипажа, эвакуированного с танкера "Ефросинья"

Названа причина эвакуации экипажа танкера в Таганрогском заливе В Таганрог доставлены 13 членов экипажа, эвакуированного с танкера "Ефросинья"

Москва8 июл Вести.Члены экипажа танкера "Ефросинья" эвакуированы и доставлены в Таганрог. Их жизням ничего не угрожает, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Возгорание на борту судна, находившегося в акватории Таганрогского залива, произошло в результате атаки БПЛА.

Пожар создал угрозу жизни и здоровью людей, и капитан танкера незамедлительно подал сигнал бедствия, запросив эвакуацию экипажа.

Как отметила Камбулова, для проведения поисково-спасательных работ в район происшествия Погрануправление ФСБ по Ростовской области оперативно направило два катера.

В результате профессиональных и слаженных действий пограничников все 13 членов экипажа танкера были эвакуированы и доставлены в Таганрог написала глава города в мессенджере MAX

Камбулова выразила признательность личному составу Погрануправления за оперативность, мужество и высокий профессионализм при спасении людей в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее сегодня сообщалось, что два человека пострадали при атаке БПЛА противника на танкеры в Таганрогском заливе.

Им оказали медпомощь, от госпитализации моряки отказались. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что танкеры шли в Ростов-на-Дону пустыми.