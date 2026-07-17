Москва17 июлВести.В Шебекине два мирных жителя получили ранения в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Пострадали двое: мужчина и женщина. В городской больнице №2 г. Белгорода у обоих диагностированы акубаротравмы, и после оказания помощи они отпущены домойговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
На месте атаки загорелась кабина грузового автомобиля, однако возгорание удалось ликвидировать. Также повреждены остекление многоквартирного дома и легковой автомобиль.