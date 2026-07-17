Два мирных жителя Белгородской области пострадали при детонации украинского БПЛА

Два жителя Белгородской области ранены при детонации украинского БПЛА Два мирных жителя Белгородской области пострадали при детонации украинского БПЛА

Москва17 июл Вести.В Шебекине два мирных жителя получили ранения в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Пострадали двое: мужчина и женщина. В городской больнице №2 г. Белгорода у обоих диагностированы акубаротравмы, и после оказания помощи они отпущены домой говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

На месте атаки загорелась кабина грузового автомобиля, однако возгорание удалось ликвидировать. Также повреждены остекление многоквартирного дома и легковой автомобиль.