В белгородском Губкине при атаке БПЛА ранены парень и девушка Юная жительница Белгородской области тяжело ранена при ударе беспилотника

Москва3 мая Вести.Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

По его информации БПЛА ударил по коммерческому объекту в Губкине. От детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились 20-летний молодой человек и 17-летняя девушка.

Парень получил осколочное ранение плеча, а девушке "повезло" меньше – у нее открытая черепно-мозговая травма, а также открытые переломы ног и плеча. По оценке медиков, она в тяжелом состоянии. Обоих пострадавших отвезли в Губкинскую районную больницу.

Загоревшийся автомобиль потушили. Также повреждены коммерческий объект и семь легковых машин.