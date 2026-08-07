Москва7 авгВести.В Белгороде в результате атаки дрона ВСУ пострадали три человека. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.
Беспилотник ВСУ нанес удар по Белгороду. Предварительно, пострадали три человекаговорится в публикации
Женщина с множественными ссадинами руки и двое мужчин с акубаротравмами доставлены в городскую больницу №2 для обследования.
От детонации БПЛА загорелся утеплитель на фасаде административного здания – пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также повреждено остекление социального объекта.
На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Информация о последствиях удара уточняется.