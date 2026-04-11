Москва11 апрВести.Мужчина и женщина получили осколочные ранения в результате удара беспилотника рядом с их автомобилем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Инцидент произошел на участке трассы Зозули – Грузское в Борисовском округе.
У мужчины — осколочные ранения спины, у женщины — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощьотметил Гладков
Он также уточнил, что продолжать лечение пострадавшие будут в городской больнице №2 города Белгорода.