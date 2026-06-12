Москва12 июнВести.Оперштаб сообщил об атаке вражеских дронов по семи муниципалитетам Белгородской области.

Удару подверглись Шебекинский, Борисовский, Белгородский, Грайворонский, Валуйский и Ракитянский округа.

Дроны били по автомобилям, частным и многоквартирным домам, предприятиям, административным зданиям, социальным и инфраструктурным объектам, а также по территории коммерческого объекта.

В Борисовском округе … в поселке Борисовка от атаки дрона поврежден фасад административного здания. В селе Грузское дрон ударил по территории предприятия — повреждены газовая труба и машина

сказано в публикации

По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях атак уточняется.