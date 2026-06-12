Оперштаб Белгородской области: ВСУ нанесли удары по семи муниципалитетам Семь муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ

Москва12 июн Вести.Оперштаб сообщил об атаке вражеских дронов по семи муниципалитетам Белгородской области.

Удару подверглись Шебекинский, Борисовский, Белгородский, Грайворонский, Валуйский и Ракитянский округа.

Дроны били по автомобилям, частным и многоквартирным домам, предприятиям, административным зданиям, социальным и инфраструктурным объектам, а также по территории коммерческого объекта.

В Борисовском округе … в поселке Борисовка от атаки дрона поврежден фасад административного здания. В селе Грузское дрон ударил по территории предприятия — повреждены газовая труба и машина сказано в публикации

По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях атак уточняется.