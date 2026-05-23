Москва23 маяВести.В результате двойного ракетного обстрела поселка Борисовка Борисовского округа Белгородской области пострадали шесть человек. Данные приводит оперштаб региона в MAX
Один мужчина ранен в подмышечную область, у двух других - осколочные ранения различных частей тела. Боец "Орлана" и одна женщина предварительно получили акубаротравмы.
Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Борисовской центральной районной больницеговорится в сообщении
От удара FPV-дрона по машине в Борисовке у мужчины зафиксирована акубаротравма. Помощь оказана на месте. От детонации еще одного дрона в хозпостройке выбиты стекла, повреждена машина.
В городе Грайворон Грайворонском округа при детонации дронов сгорела кабина грузововика, осколками посечены две машины. В селе Головчино загорелся автомобиль, он потушен.
В селе Ивановская Лисица выбиты окна в двух частных домах, посечен грузовой автомобиль. Также от атаки дронов повреждения получили соцобъекты и складское помещение предприятия в селах Гора-Подол, Смородино и Новостроевка-Первая.
В ряде сел пострадали частные дома и автомобили. Между селами Сурково и Первое Цепляево повреждена линия электропередачи.
Информация о последствиях уточняется.