Москва23 мая Вести.Журналист информационной службы "Вести" Егор Григорьев показал кадры с места теракта в Старобельске.

По его словам, от атак украинских БПЛА осталось несколько воронок глубиной около двух с половиной метров и диаметром около четырех метров.

Мы находимся прямо рядом с учебным заведением. Это двухэтажное здание Старобельского колледжа. И рядом, посмотрите, две воронки. Одна меньше, а другая – вот, чтобы просто масштаб понять, хотя камера будет это плохо передавать, посмотрите, здесь два меня просто поместятся в этой воронке. То есть глубина ее, ну, два с половиной, наверное, метра и четыре на четыре она в диаметре сообщил Григорьев

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ему становится неловко и стыдно за европейских членов Совета Безопасности (СБ) ООН, уровень цинизма которых зашкаливает, поскольку ни один из них не удосужился упомянуть о детях, погибших в Старобельске от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).