Москва28 маяВести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с госсекретарем США Марко Рубио не передавал никаких посланий от президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу.
Нет, никакого послания не передавалосьсказал Ушаков журналистам
Ранее Лавров пообщался по телефону с Рубио. Обсуждался конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуация вокруг Ирана.
Как отмечал Лавров, он напомнил Рубио о рекомендации МИД иностранным государствам эвакуировать из Киева своих дипломатов и других граждан.
Рубио заявлял, что Лавров позвонил ему лично сообщить о рекомендации МИД. По словам госсекретаря, "очевидно", что Путин попросил главу МИД позвонить ему "для передачи сообщения напрямую президенту" США, и Рубио это сделал.