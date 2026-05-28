Ушаков: Путин не передавал никаких посланий для Трампа через Рубио

Ушаков: Путин не передавал посланий Трампу через Лаврова из-за ударов по Киеву Ушаков: Путин не передавал никаких посланий для Трампа через Рубио

Москва28 мая Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с госсекретарем США Марко Рубио не передавал никаких посланий от президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу.

Нет, никакого послания не передавалось сказал Ушаков журналистам

Ранее Лавров пообщался по телефону с Рубио. Обсуждался конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуация вокруг Ирана.

Как отмечал Лавров, он напомнил Рубио о рекомендации МИД иностранным государствам эвакуировать из Киева своих дипломатов и других граждан.

Рубио заявлял, что Лавров позвонил ему лично сообщить о рекомендации МИД. По словам госсекретаря, "очевидно", что Путин попросил главу МИД позвонить ему "для передачи сообщения напрямую президенту" США, и Рубио это сделал.