В Биробиджане пресекли кражу 8,3 млн рублей со счета ребенка погибшего бойца СВО В Биробиджане пресекли кражу 8,3 млн рублей со счета ребенка погибшего бойца СВО

Москва20 мая Вести.Полиция Биробиджана пресекла хищение 8,3 млн рублей, поступивших на счет дочери военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщило МВД России.

С матерью девочки – бывшей женой погибшего военнослужащего, связался якобы сотрудник военкомата из Иркутска и под предлогом оформления медали для дочери выманил ее паспортные данные, СНИЛС и свидетельство о рождении.

Позднее позвонил лжепредставитель ФСБ, заявил о попытке перевода денег со счета девочки в недружественную страну и пригрозил уголовной ответственностью, требуя следовать его указаниям. Заподозрив неладное, женщина обратилась в полицию, а дальнейшее общение потенциальной жертвы с аферистами проходило под контролем оперативников.

Мошенники склоняли потерпевшую купить на деньги квартиру. Полицейские подготовили пачку купюр "Банка приколов" и оставили ее в банке, подозревая, что за женщиной ведется наблюдение. Когда посыльный пришел за деньгами и забрал муляж, его задержали. Им оказался 22-летний житель Иркутской области говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД МЕДИА

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). Он арестован.