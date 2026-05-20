Москва20 маяВести.Полиция Биробиджана пресекла хищение 8,3 млн рублей, поступивших на счет дочери военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщило МВД России.
С матерью девочки – бывшей женой погибшего военнослужащего, связался якобы сотрудник военкомата из Иркутска и под предлогом оформления медали для дочери выманил ее паспортные данные, СНИЛС и свидетельство о рождении.
Позднее позвонил лжепредставитель ФСБ, заявил о попытке перевода денег со счета девочки в недружественную страну и пригрозил уголовной ответственностью, требуя следовать его указаниям. Заподозрив неладное, женщина обратилась в полицию, а дальнейшее общение потенциальной жертвы с аферистами проходило под контролем оперативников.
Мошенники склоняли потерпевшую купить на деньги квартиру. Полицейские подготовили пачку купюр "Банка приколов" и оставили ее в банке, подозревая, что за женщиной ведется наблюдение. Когда посыльный пришел за деньгами и забрал муляж, его задержали. Им оказался 22-летний житель Иркутской областиговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД МЕДИА
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). Он арестован.