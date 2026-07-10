Москва10 июл Вести.Украинские спецслужбы используют тактику "биодронов" – завербованных лиц, которые участвуют в подготовке и осуществлении терактов. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, подполковник запаса ФСБ Виталий Колпашников

Финал для таких "биодронов" предрешен изначально. Показательным, отметил эксперт, является пример Анастасии Березовской, которая устроила взрыв в Монако.

Как пишут украинские блогеры, ей пообещали 150 тыс долларов за покушение на олигарха Ермолаева, а заплатили ей 8 тысяч потом вывезли ее на Украину и убили. Это характерная судьба любого украинского "биодрона" - любой, кто сотрудничает с украинскими спецслужбами, должен знать, что он будет использован как одноразовое резиновое изделие, а потом выкинут за ненадобностью подчеркнул подполковник запаса ФСБ

Непосредственно тактику живых дронов, заметил он, украинские спецслужбы стали использовать несколько лет назад. И по-прежнему пользуются данной стратегией.

Буквально пару дней назад в Москве задержали барышню, которую в себя влюбил то ли агент ГУР, то ли агент СБУ. Ее тоже планировали использовать в качестве биодрона против российских военных указал он

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы, которая помогала в организации покушения на высокопоставленного военнослужащего по заказу украинских спецслужб. Украинский координатор задержанной, как выяснилось, имитировал романтические отношения, обещая девушке после выполнения всех поручений выезд за границу.