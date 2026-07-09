Москва9 июл Вести.Какой сценарий использует Украина для организации терактов? Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал журналист Армен Гаспарян на примере недавнего покушения на украинского олигарха в Монако.

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки вербуют людей, попавших в беду, которые, например, стали жертвами мошенников. Обещают деньги, по факту выплачивают крохи, и человека ликвидируют. Получается такой террорист-смертник, террорист-одиночка. Это грязная технология, наполненная презрением к человеческой жизни, как к таковой объяснил Армен Гаспарян

Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева произошло 29 июня. По данным местной прокуратуры, преступник оставил сумку с бомбой у дома. Когда бизнесмен со спутницей Анной Насобиной и 13-летним сыном заходили в здание, взрывное устройство сработало.

Подозреваемая в подрыве - беженка с Украины Анастасия Березовская. Через несколько дней после покушения ее нашли мертвой в Киевской области.

Березовская родом из Житомира. До 2021 года занималась разведением и продажей щенков, привлекалась за мелкое хулиганство. Четыре года назад Березовская переехала в Европу. Проживала в центре для лиц, ищущих убежище. В ФРГ получила статус беженца.

По делу о ее убийстве задержаны офицер ГУР Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных структур.

За покушение на олигарха заказчики заплатили 150 тысяч долларов. Березовская получила из этой суммы 8 тысяч. Еще 5 тысяч ушло на транспортные расходы. Вопрос, где оставшиеся деньги, остается открытым.