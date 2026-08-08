Бои за аэропорт Донецка: зачем на Украине создали миф о "киборгах" из ВСУ Участник боев за аэропорт Донецка: Украина сама разгоняла миф о "киборгах"

Москва8 авг Вести.На Украине специально создали миф о "киборгах", так в украинских медиа называли военнослужащих ВСУ, которые принимали участие в боях за аэропорт Донецка, чтобы повысить авторитет бойцов в глазах общественности и привлечь в ряды украинской армии больше людей. Об этом рассказал участник боев за донецкий аэропорт, герой ДНР, командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

Они разогнали пропаганду о киборгах… Он [миф] основывался на том, что они в эти ряды, которые там воюют, добровольно загоняли. У меня боец, он бывший солдат 25-й аэромобильной [бригады ВСУ], и его сослуживец на той стороне [ВСУ]. И он [военнослужащий ВСУ] с такой гордостью [говорил]: "Все, я еду, я буду "киборгом". Для них это как похвала была, гордость. Они сами разогнали этот миф, говорили, что это мы их так считаем… Они просто пропаганду всегда делают, они понимают, что это такое, когда население вдохновляется рассказал Авидзба

26 мая 2014 года началось сражение за аэропорт Донецка – самое важное противостояние народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Аэропорт стал не просто ключевой позицией – он позволял контролировать всю ситуацию в регионе. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.