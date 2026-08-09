"Батюшка, танки едут": как молитва спасала во время боев за аэропорт Донецка Протоиерей рассказал о чуде, произошедшем во время боев за аэропорт Донецка

Москва9 авг Вести.Протоиерей Алексий Левченко в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" рассказал о чуде, которое произошло во время молитвы в Свято-Иверском женском монастыре Донецка, сообщает ИС "Вести".

Во время боев за аэропорт Донецка боевики нацгвардии Украины вели обстрелы и с территории Свято-Иверского монастыря, пользуясь тем, что силы самообороны не открывали ответный огонь по святой обители. Защитники Донбасса закрепились здесь только осенью, и монастырь стал бастионом в битве за аэропорт.

Огонь ВСУ уничтожил воскресную школу монастыря и все остальные пригодные для укрытия постройки, включая храмы. А сестры до последнего его не покидали.

Матушка стоит, вся в слезах, говорит: "Батюшка, танки едут, пошли молиться". В 23.00 мы начинаем молитву. И на первом икосе наступает тишина. И в этой тишине гробовой, какое-то чувство непонятное, благоговение что ли перед этой тишиной, какая-то необычная. После службы я позвонил знакомым артиллеристам по рации. У нас была связь с некоторыми диспетчерами. А он говорит: "Батюшка, если тебя это успокоит, в 23.10 у них [у ВСУ] заглохло два танка одновременно, экипажи покинули машины". Такое чудо было. Как раз когда мы начали читать акафист Иверской Матери Божией. Это факт рассказал протоиерей

Прихожане рассказывали, что икона Иверской Божией Матери охраняла и аэропорт, который именовали воротами в Донецк, и сам Донбасс. В храме женского монастыря становится особенно понятно, что чудо – это еще и люди, люди, которые выходили из подвалов и спешили на воскресные службы.

Мы знали, что на нашей стороне Бог, поэтому мы верили, что он нас не оставит. Эта надежда, что мы стоим на правильной стороне, она давала нам надежду жить. Я разговаривал со всеми: с Моторолой [комбатом Арсеном Павловым], с Гивой [комбатом Михаилом Толстых], с [первым главой ДНР Александром] Захарченко – что будут победы, мы надеялись на это. И когда они были, мы так воодушевлялись этими победами. Когда этих людей не становилось, это, конечно, была народная печаль. Нас подавляло, и, наверное, там надеялись, что дух будет сломлен сказал Алексий Левченко

Бои за аэропорт Донецка начались 26 мая 2014 года. Это было самое важное противостояние народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и украинских националистических батальонов. Ополченцы не дали противнику сделать плацдарм для наступления на Донецк. В последующие годы украинские боевики не раз пытались вернуть контроль над аэропортом, но безуспешно.