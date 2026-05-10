Боец с позывным Беркут: наш расчет за все время уничтожил более 280 целей

Москва10 мая Вести.Российские бойцы из расчета "Беркут" уничтожили более 280 целей. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военнослужащий с позывным Беркут.

По его словам, расчет использует барражирующий боеприпас "Изделие 51", он же "Ланцет".

Он преодолевает большое расстояние. Мы ведем разведку во всех направлениях не только в ближнем секторе, но также и в дальнем секторе, где противник достаточно укреплен. Этот барражирующий боеприпас имеет заряд кумулятивно-фугасного воздействия. То есть от него … единственное, можно просто зарыться куда-нибудь в землю … За всю карьеру, как можно сказать, нашего расчета "Беркут", мы уничтожили более 280 целей, подтвержденных уничтоженных. Из крайних целей – РСЗО "Вампир". Мы, получается, его нашли. Он ехал на боевую задачу. Мы его разведчиком нашли, запустили данное изделие и поразили его сообщил Беркут

Ранее представители компании-разработчика ZALA на международной выставке вооружений World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии сообщили, что комплекс "Ланцет-Э" получил экспортную документацию, позволяющую поставлять его иностранным заказчикам.