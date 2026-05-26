Рябков: в Касабланке состоялась встреча экспертов пяти стран с ядерным оружием

Москва26 мая Вести.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Касабланке несколько недель назад прошла встреча экспертов пяти стран, обладающих ядерным оружием.

Рябков пообщался с журналистами на полях Первого Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

Встреча (экспертов "ядерной пятерки" - ред.) состоялась. …Она прошла в городе Касабланка, Королевство Марокко, уже несколько недель назад сказал замглавы МИД РФ, его слова приводит ТАСС

Как уточнил Рябков, встреча прошла при координации со стороны Британии.

"Ядерная пятерка", куда входят Россия, Китай, США, Великобритания, Франция, находится не в лучшей форме с учетом спровоцированного странами Запада "удручающего положения дел" в отношениях между ядерными державами, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.