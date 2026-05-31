Москва31 маяВести.Президент России Владимир Путин отдельно пообщался с кубинской делегацией после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Зарубин показал кадры, как после саммита ЕАЭС Путин подошел поприветствовать вице-президента Кубы Сальвадора Вальдеса Месу. Страна имеет статус государства – наблюдателя в организации.
Спасибо вам большоесказал Путину Сальвадор Вальдес Меса
С 27 по 29 мая состоялся государственный визит в Казахстан президента России, в ходе которого он провел переговоры с лидером Казахстана, а также принял участие в саммите ЕАЭС.