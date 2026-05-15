Трамп: Куба находится в упадке и нуждается в помощи

Москва15 мая Вести.Куба переживает упадок и нуждается в помощи, Вашингтону многое предстоит обсудить по этой теме. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Им (Кубе. - Прим. ред.) нужна помощь, и вы говорите об угасающей стране. Это действительно нация в упадке, так что мы посмотрим - нам есть много что обсудить по Кубе, но, возможно, не сегодня сказал Трамп журналистам, возвращаясь из Китая

Ранее в Гаване прошла встреча Директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа с официальными лицами Кубы. В ходе встречи он передал кубинским властям послание от американского лидера о готовности к сотрудничеству при условии реформ на острове.

Как уточнил портал Axios, на встрече обсуждались взаимодействия в сфере разведки, а также вопросы безопасности и экономической стабильности.