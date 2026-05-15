Москва15 маяВести.Куба переживает упадок и нуждается в помощи, Вашингтону многое предстоит обсудить по этой теме. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Им (Кубе. - Прим. ред.) нужна помощь, и вы говорите об угасающей стране. Это действительно нация в упадке, так что мы посмотрим - нам есть много что обсудить по Кубе, но, возможно, не сегоднясказал Трамп журналистам, возвращаясь из Китая
Ранее в Гаване прошла встреча Директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа с официальными лицами Кубы. В ходе встречи он передал кубинским властям послание от американского лидера о готовности к сотрудничеству при условии реформ на острове.
Как уточнил портал Axios, на встрече обсуждались взаимодействия в сфере разведки, а также вопросы безопасности и экономической стабильности.