Москва19 апр Вести.Свержение военной диктатуры Фульхенсио Батисты в 1959 году и последовавшее избавление Кубы от колониальной зависимости от США было вызовом для Соединенных Штатов. Об этом заявил в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" главный редактор портала "Кубадебате" Ранди Алонсо.

США активно поддерживали борьбу против правительства Фиделя Кастро - лидера Кубинской революции. Сначала американский президент-республиканец Дуайт Эйзенхауэр начал подготовку контингента кубинских эмигрантов-контрреволюционеров, а затем президент-демократ Джон Ф. Кеннеди бросил их в бой в провальной операции в Заливе Свиней.

Во-первых, мы победили тиранию Батисты. Он получал полную военную и экономическую поддержку от США. Затем надо было преобразовать нашу страну, отдав крестьянам землю, большая часть которой была в руках американских компаний. А еще мы национализировали нефтеперерабатывающие заводы, находившиеся во владении американцев, не желавших продавать нам нефть и не хотевших ее перерабатывать, когда нефть стала поступать из СССР. Это был вызов для страны, привыкшей диктовать свои условия рассказал Ранди Алонсо

По его словам, США не могут простить Кубе того, что уже более 60 лет небольшой остров без значительных экономических или военных ресурсов успешно противостоит величайшей мировой державе.