60 лет авантюре США в Заливе Свиней: наемников бросили без поддержки

Попытки украинской диверсии, как и угрозы США перебросить флот в Черное море, сегодня – почти что дежавю аналогичных, которые провалились 60 лет назад. В этот день над Кубой пролетел ставший нарицательным самолет-разведчик U-2, отснявший на фото кубинские военные аэродромы. Так, Вашингтон начал операцию по свержению Фиделя Кастро, в которой сразу многое пошло не по плану: полковник ЦРУ с говорящей фамилией Бендер обещал, что кубинским повстанцам помогут, но не помогли, а из-за с путаницы в часовых поясах американские бомбардировщики разминулись с истребителями. Даже название залива для десантирования выбрали звучное – под стать методам работы и её последующему резонансу.

Майами, район Маленькая Гавана. В музее разбитой в Заливе Свиней бригады 2506, что до Гаваны большой так и не добралась – боевой путь бригады длиной в трое суток разложен едва ли не поминутно. Вот последнее фото перед забросом. Карлосу Леону на этом снимке всего 17.

"Это командир батальона. Он отобрал 19 из нас для выполнения миссии, чтобы высадиться в тылу противника. И он ручался, что никто из нас не сможет выжить. Но ни один не отказался. Так что всякий раз, когда мы слышим слово "наемники", когда нас так называют, я вспоминаю этот момент", – говорит Карлос Леон.

На острове Свободы им придумали еще более обидное прозвище. "Гусанос" (черви). Дети состоятельных родителей, как правило, студенты, те, чьи семьи многое потеряли из-за кубинской революции.

Вокруг них и был построен план "Сапата", доставшийся только заступившему в Белый дом Джону Кеннеди по наследству от предшественника.

"План разработали в ЦРУ в сотрудничестве с военными. – А это Аллен Даллес? – Да, абсолютно точно, ЦРУ было полностью вовлечено в это", – поясняет Джон Лопез де ла Крус, полковник армии США, президент бригады 2506 Ассоциации ветеранов Залива Свиней.

Почерк ЦРУ не скрыть. Например, вместо касок бойцам раздают футбольные шлемы. Мол, полная самодеятельность.

В Гватемале люди Даллеса организуют лагерь подготовки. Вербуют открыто – на улицах Майами висят плакаты. О грядущем вторжении с гордостью пишут в местных газетах.

"Это Миро Кардона, глава движения за революционное правительство в то время", – поясняет еще один ветеран, показывая газету.

О том, что Кеннеди дал отмашку, у Фиделя узнали всего через шесть дней после секретного совещания в Белом доме. Успели подготовиться к авианалету.

"У нас были только пулемёты на самолетах, но их сняли, чтобы поставить топливные баки. У режима Кастро были палубные истребители Sea Fury. Потрясающие для того времени машины", – рассказывает Энрике Фалла.

Бортовой 931-й. Один из американских бомбардировщиков, которые в ЦРУ пытались выдать за кубинские машины. Самолет специально перекрасили, даже нанесли опознавательные знаки ВВС Кубы, но ничего переделывать не стали.

Так, довольно быстро вскрылся весь обман.

B 26, которыми управляли пилоты Фиделя Кастро, имели прозрачные носовые обтекатели, а на этой машине и подобных, обтекатели цельнометаллические.

Операция под чужим флагом. Для США это станет классикой жанра. Как много лет спустя Колина Пауэлла с пробиркой, тогдашнего американского постпреда в ООН Стивенсона также используют втемную.

"США не осуществляли актов агрессии против Кубы и никаких наступательных операций с территории Флориды или с любой другой территории США не проводили", – подчеркнул он.

Но заговор вскрывается. Бригада 2506 оказывается без поддержки с воздуха. Отправленных свергать Кастро американцы бросают на произвол судьбы.

"Мы сражались три дня без перерыва то тех пор, пока у нас не закончились боеприпасы, и очевидным образом это означало конец боя", – рассказывает Джон Лопез де ла Крус.

Фидель Кастро лично руководит обороной. В руках его бойцов проверенное в сражениях Великой отечественной советское оружие, в том, числе легендарная самоходка Су-100, что вела огонь по американскому транспорту Houston.

На митинге в Гаване команданте окончательно провозглашает социалистический характер кубинской революции. А Вашингтон терпит досадное поражение в холодной войне с СССР.

"Я хочу, чтобы всем стало ясно, что наше правительство всегда и без колебаний будет выполнять свои основные обязательства, связанные с безопасностью нации", – заявил тогдашний президент США Джон Кеннеди.

Идею свергнуть Кастро американцы так просто не оставят. Будут организовывать покушение за покушением. Куба для США по-прежнему будет вроде бы рядом, но с тех пор для них же окажется и невероятно далеко.

Как и предупреждал во время предвыборной кампании демократа Кеннеди его соперник республиканец Ричард Никсон: "Я не в курсе, что там предлагает сенатор Кеннеди, когда говорит, что мы должны помогать тем, кто выступает против режима Кастро, но я знаю одно – если мы последуем этой рекомендации, то потеряем всех наших друзей в Латинской Америке. А для господина Хрущева это будет открытым приглашением".

Всего через год грянет Карибский кризис, поставивший мир на грань ядерной войны. Но от технологии по смене режимов США так и не откажутся. Действовать просто будут не так грубо, как в Заливе Свиней.