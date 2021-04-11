Не смешно, а стыдно: история сына американского президента

У южных границ России и на подступах к Донбассу США наращивают разведывательную мощь. В один момент в небе над Черным морем – сразу три самолета-шпиона. Это Lockheed EP-3 Aries, на перехват которого ранее в этом районе уже не раз вылетали российские истребители Су. Boeing P-8 Poseidon, в задачи которого входит сканирование обстановки на воде и под водой и уничтожение подлодок. Его полет обычно также контролируют российские ВКС. И третий аппарат – стратегический американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk. "Глобальный ястреб" может находиться в воздухе 36 часов и преодолевать 25 тысяч километров.

Взлетев с авиабазы в Италии, через Грецию и Болгарию он напрямую направился в сторону Крыма. Естественно, держась вне воздушного пространства России, шпионский дрон несколько раз облетел полуостров и всю южную российскую границу, погостил в Грузии, а затем отправился к границам ДНР и ЛНР, у которых часами висел в воздухе.

По сообщениям СМИ, Штаты собираются отправить в Черное море и корабли. Как выяснило агентство "Спутник" в турецком МИД, в проливе Босфор они должны появиться 14-15 апреля.

- Стоит ли рассматривать эту акцию как послание Кремлю?

- Мы регулярно проводим свои учения в Черном море в пределах своей зоны ответственности, и я не собираюсь прогнозировать или гипотетически рассуждать о будущих операциях. Это обычные военные учения для США, которые скоординированы с Турцией о проходе через их воды в рамках конвенции Монтре, – заявил Джон Кирби, пресс-секретарь оборонного ведомства США.

- То есть вы не связываете отправку двух кораблей с обостряющейся ситуацией на юго-востоке Украины?

- Я не собираюсь комментировать сообщение турецкой стороны, на которое вы ссылаетесь.

США выражают беспокойство по поводу увеличения присутствия российских военных на российской же территории близ границ с Донбассом. При этом по поводу того, что Украина стягивает к ДНР и ЛНР войска, на Западе – полная тишина.

Вот и госсекретарь Блинкен в своих телефонных разговорах с коллегами из Германии и Франции обсуждали Москву, о действиях Киева – ни слова: "Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с французским министром иностранных дел. Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины".

Этим список претензий к России, конечно, далеко не ограничивается. Внутри США с новой силой звучат все те же формулировки: "вмешательство в выборы", "русские хакеры". В первый же день своего президентства Джо Байден поручил провести обзор предполагаемых враждебных действий России в отношении Америки. И вот, похоже, его сделали. Враждебность нашли.

"Мы уже ясно дали понять, но я повторю: Россия столкнется с последствиями своих действий. Некоторые будут невидимыми, а некоторые – видимыми. Надеюсь, скоро мы сможем сказать больше", – отметила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Уже введенных санкций – видимо-невидимо, и желаемого эффекта от них нет, но Вашингтон продолжает придерживаться той же тактики. По данным агентства Bloomberg, новые санкции могут включать очередную высылку российских дипломатов и расширение черных списков. Кроме того, у Байдена должен появиться новый спецпосланник – по прекращению проекта "Северный поток-2".

Занять должность, как пишет Politico, предложили бывшему помощнику Байдена Эймосу Хокстейну. Будучи в Госдепе, он годами занимался тем, что пытался навредить российским планам по прокладке новых трубопроводов. После Майдана был введен в наблюдательный совет "Нафтогаза" Украины, но оказался безвредным для процветающей там коррупции. Из-за нее якобы – как объяснял сам – был вынужден покинуть совет украинского газового гиганта. А теперь – новое предложение о трудоустройстве спецпосланником.

В плюс кандидату могли пойти участие в украинских газовых делах и близость к Байдену. Что получается, когда это ближайшее родство, наглядно видно на примере сына Байдена Хантера, который после Майдана устроился в украинскую "Бурисму" и получал там почти миллион долларов в год.

"Ценный специалист" Хантер Байден начинал карьеру в 1996-м в холдинговой компании, которая по совпадению была крупным спонсором избирательных кампаний его отца. Уже через 2 года Хантер Байден стал там вице-президентом.

В недавно изданной книге он много пишет о своей пагубной зависимости от алкоголя и наркотиков и ее преодолении. Однако в автобиографии, как оказалось, есть большие пробелы, которые восполнили журналисты Daily Mail, изучая файлы из оставленного им в ремонте ноутбука.

Во время своих загулов Хантер Байден тратил десятки тысяч долларов на стриптизерш и проституток, снимал домашнее порно, в котором невольно участвовала и собачка. Все это, конечно, совсем не вяжется с имиджем образцовой президентской семьи добропорядочных католиков. Так что на помощь вновь пришли лояльные СМИ.

– Когда вас спрашивали на разных интервью, чей это ноктбук, вы говорили, что не знаете. В это верится с трудом, если не читать вашу книгу. А когда прочитаешь, думаешь: удивительно, как он ботинки-то сейчас не забыл надеть.

- Я справился. Проблема была надеть штаны, – сказал Байден-младший. Я и правда не знаю. Я думаю, я вправе ставить под вопрос все, что появилось со стола Руди Джулиани.

Легкое, полное юмора интервью на канале ABC явно контрастировало со скандальным содержимым ноутбука и с тем, как те же СМИ относились к отпрыскам другой президентской семьи – Трампа. Его невестка заявила об очевидных двойных стандартах.

- Если бы вы сделали хоть сотую часть того, что сделал Хантер, вас бы уже давно посадили.

- Когда вы находитесь в положении, в котором были мы, в положении членов семьи президента, на вас смотрят как на представителя каждого американского гражданина. Это не смешно. Это стыдно, – отметила Лора Трамп.

Но на продемократических каналах, напротив, ставили только высший балл: "Это книга про зависимость, о том, сколько раз Хантер Байден мог умереть. От этого дух захватывает!"

Однако скандальная история, казалось бы, способная навсегда похоронить президентские амбиции любого кандидата, Байдену не навредила ни во время предвыборной гонки, ни сейчас. А вину вновь попытались свалить на Россию.

"Когда газета New York Post впервые опубликовала историю про ноутбук Хантера. Вы помните, что произошло? Все про демократические медиа выстрелили в едином порыве, как фейерверк в Рождество: запретить! История оказалась настолько с перчинкой, что вдруг медиа потеряли к ней интерес, статью забанили, а эксперты начали твердить, что это все происки России. И это сработало", – отмечают американские СМИ.

Тому, что так хорошо работает, демократы мешать не намерены. Сообщается, что на фоне "обеспокоенности действиями России" госсекретарь Блинкен в ближайшие дни может вновь отправиться на переговоры в Брюссель. И там же генсек НАТО намерен встретится с американским министром обороны. Тема понятна, а вот последствия могут сделать ситуацию еще менее стабильной и предсказуемой.