Путин обыграл ставшего "цыпленком" Байдена

В американской культуре есть такая забава, своего рода традиция проведения дуэли, когда победителем становится тот, кто смелее и увереннее в своих силах. Это "игра в труса". Она так и называется Сhicken game, где сhiсken – "цыпленок" – пренебрежительное название труса. Это когда двое предлагают друг другу померяться выдержкой в ситуации с нарастающей опасностью. Можно лечь на рельсы перед приближающимся поездом, и кто первым вскочит, тот и chicken. Можно разогнаться на машинах и двигаться лоб в лоб. Кто первым свернет, тот и chicken. Или как в культовом фильме 50-х "Бунтарь без причины" режиссера Николаса Рэя, где главную роль сыграл главный красавчик Голливуда Джеймс Дин, мчаться к пропасти. Кто первым выбросится из машины, тот и chicken.

Похожую игру с президентом России Путиным с самого начала своего президентства затеял Джо Байден. Натравливая Украину на Донбасс, Байден посылал в Черное море военные корабли, взвинтил число разведывательных полетов вблизи территории России, а идущие сейчас военные учения НАТО в Европе Defender Europe 2021 – крупнейшие со времен холодной войны... Параллельно Киев отказался от Минских соглашений и даже от самого Минска как от переговорной площадки, гнал эшелоны танков и артиллерии на восток. Вооруженные силы Украины заняли полосу разграничения в Донбассе, а обстрелы столь участились, что уже и непонятно стало, чем такой мир отличается от войны.

Вопиющим случаем стало убийство четырехлетнего ребенка во дворе дома в поселке Александровское. Даже после этих похорон никаких слов сочувствия не прозвучало ни со стороны Киева, ни со стороны Европы или США. Вместо этого Америка устами госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона Остина объявила о предоставлении военных гарантий Украине на случай агрессии России, мол, можете наступать на Донбасс, Америка вам поможет. И в воздухе повисло слово "война". Изменился, как сейчас говорят, нарратив, а у многих пробежал по спине холодок от неизбежности вызова.

Не хочу сказать, что повторилась ситуация Карибского кризиса 1962 года, когда американские и советские ракеты нацелены были буквально в упор с Кубы и из Турции на Америку и СССР. Но настроение в последние недели возникло близкое. Столь острого кризиса с США в новейшей истории России еще не было. Надо признать. Словно возникла ситуация той самой американской игры Сhicken game, когда Америка решила понестись России в лоб.

Надо отдать должное, Владимир Путин, сохраняя хладнокровие, продолжал жить в российской повестке и выглядел невозмутимо: второй раз привился, по случаю Дня космонавтики открыл парк на месте приземления Гагарина в Саратовской области и провел заседание Русского географического общества, где обсудил перемены в климате и новые российские ледоколы.

Байден тем временем получал доклады своей разведки о том, о чем министр обороны России Сергей Шойгу рассказал открыто: "В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач. Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях".

"Раскочегарив" Украину на войну и затеяв с Путиным Сhicken game, забывчивый Байден, надо думать, все же в какой-то момент выцарапал из памяти слова президента России, например, такие, сказанные еще осенью по случаю Дня оружейника: "И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет. В этой связи в День оружейника поздравляю разработчиков и производителей лазерного комплекса "Пересвет", авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем "Посейдон", крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", других видов оружия, которые уже поступают или в ближайшее время поступят на вооружение нашей армии и флота. Но в этом ряду система "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющим направление по высоте и по горизонтали, занимает особое место. "Авангард" – это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия".

Если реконструировать ход мысли Байдена, то, конечно, остужающими для него стали провальные результаты торопливого испытания американской гиперзвуковой авиационной ракеты. Ракета еще ни разу не летала. Ее, в общем-то нет. Первые муляжи поднимались самолетами в воздух. А когда решили 6 апреля из-под крыла В-52 такую ракету запустить, даже пока еще не прицельно, то изделие не то что не включилось, а даже не отстегнулось.

Позорно. Байден расстроился. Горевал неделю. И, быть может, даже вспомнил, как в свое время его наставник президент Барак Обама отказался воевать с Россией даже из-за Крыма, заявив 19 марта 2014 года телеканалу NBC, что и Украине рыпаться не советует: "Мы не намерены ввязываться в военный сценарий на Украине. Есть другой путь, и я думаю, даже украинцы признают, что наше вооруженное противостояние с Россией было бы неуместным и не принесло бы пользы и самой Украине".

В итоге Байден, что называется, "моргнул", образно говоря, не выдержал битву взглядов, принятую на взвешивании перед боем у профессиональных боксеров. Вот, например, как психологически проигрывает этот предварительный раунд стареющий Майк Тайсон. Кстати тот бой с Роем Джонсом любитель откусывать уши так и не выиграл.

В какой-то момент и Джо Байден понял, что американские военные гарантии Украине – блеф. Реально воевать за Донбасс Америка не станет. А если и станет, то проигрыш, да столь позорный, что это потеря лица даже и перед своими союзниками по НАТО, и перед всем миром. Чего после этого будут стоить "военные гарантии" США хоть для кого-то? И как после такого кому-то угрожать и вообще жить?

"Моргнув", Байден снимает трубку и звонит Путину. Привет, Владимир, это Джо, который назвал тебя "убийцей". Давай все же встретимся и поговорим, ведь у нас так много общих тем.

Вообще-то поговорить еще давно предлагал Путин. Хоть в прямом эфире. Байден тогда предпочел ретироваться в Джорджию и чуть не унесенный ветром, спотыкаясь на траппе, улетел. А сейчас, решив все же как-то с Россией договариваться и предложив Путину встречу, Байден неуклюже вводит против России очередной пакет санкций. Видимо, для того, чтобы хоть как-то скрасить впечатление от отказа воевать на стороне Украины.

А военные корабли США – эсминцы "Дональд Кук" и "Рузвельт" – на всякий случай притормозили и пока вместо Черного моря патрулируют Средиземное.

Надо думать, прямое предупреждение из Москвы было услышано: "Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага. Риски тех или иных инцидентов очень высоки".

И что сейчас? Байден прочел написанное телеобращение по России: "Когда я говорил с президентом Путиным, я выразил свое убеждение: прямая и личная коммуникация между нами имеет существенное значение для того, чтобы прийти к более эффективным отношениям. И он со мной по этому пункту согласился. В связи с этим я предложил ему встретиться лично этим летом где-то в Европе".

Но позвольте, если строить отношения, то уместно ли начинать с санкций? Нет ли здесь некоей шизофрении? Во всяком случае эти разнонаправленные сигналы в Кремле считывают сдержанно, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что "никто спешить не будет".

"Никто спешить не будет. Важно, чтобы подобные инициативы и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами", – подчеркнул Песков.

Иными словами, Путин не торопится, а решение о сроках и о самой встрече с Байденом примет в зависимости от характера сигналов из США.

Путин – в сильной позиции. Обыграл Байдена, доказав ничтожность военных гарантий США Украине и в то же время сумев объяснить, что совместная повестка между нашими странами может быть очень серьезной. Если же и дальше ее игнорировать и легкомысленно играть в Сhicken game, то последствия могут быть, да хоть по случайности, фатальными. Так, например, случилось в том самом голливудском фильме "Бунтарь без причины". Приближаясь к пропасти, герой все же решил из машины в последний момент выпрыгнуть, да тут как назло рукав зацепился за ручку двери.

Есть ли для нас гарантия, что какая-либо техническая случайность не будет опять же технически истолкована как повод для ответа? И что тогда? Во всяком случае тихих датчан как-то очень проняла российская система "Посейдон".

"Российские Вооруженные силы готовы испытать ядерную торпеду, вызывающую радиоактивные цунами, способные затапливать вражеские города и делать их непригодными для жизни на десятилетия. Подводная торпеда "Посейдон» 2M39", названная в честь бога моря из греческой мифологии, со своей дальностью действия в 10 000 километров вполне может достичь американских берегов", – пишет датская газета Jyllands-Posten.

Радиоактивные цунами взбудоражили и умы норвежцев: "Есть информация, что беспилотная торпеда, запущенная с севера России, может пересечь всю Северную Атлантику".