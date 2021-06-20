Республиканцы больше поддерживают Путина, чем Байдена

Если продолжить тему саммита Россия – США в Женеве, то, конечно же, интересна реакция на него в самой Америке. Как мы знаем, их теперь две. Страна расколота на две непримиримых половины – республиканцы и демократы. Отсюда и разница в оценках. Но если попытаться хоть как-то обобщить, то в целом в постженевских оценках встречи сквозит какая-то беспомощность, даже отчаяние. Интонация явно другая, нежели та, с которой собирали на бой своего лидера.

Характерен, на мой взгляд, журнал Time – тот самый, который в канун саммита разместил неудачный коллаж: Байден в солнечных очках, где отражается Путин, словно слепя его.

"Путин, казалось, наслаждался площадкой в Женеве. Он – единственный лидер в европейском турне Байдена, у которого был свой собственный день. После встречи с Баденом российский автократ дал собственную пресс-конференцию на трибуне с гербом Российской Федерации. Он сказал, что два лидера договорились работать вместе над соглашениями о кибербезопасности и ядерном оружии, хотя отверг любые обвинения в кибератаках, исходящих из России", – пишет Time.

Из своего первого заокеанского турне Джозеф Байден вернулся в Штаты глубокой ночью, и репортерам было не до сна. Президента даже в кромешной темноте, перекрикивая авиационные двигатели, засыпали вопросами.

В сторону камер хозяин Белого дома не взглянул. На борту номер один есть телевизор, и за 9 часов полета Байден мог ознакомиться с тем, как на родине подводят итоги его встречи с Владимиром Путиным: "Путин объявляется достойным противником, умным и сильным. А наш президент не отвечает на вопросы о Навальном. Байден говорит журналистке СNN, что она недостаточно квалифицирована. Я могу только представить, какой была бы реакция, если бы на месте Байдена был Трамп. Мы бы услышали разговоры про сговор, который происходит прямо на ваших глазах".

Сам Дональд Трамп за саммитом в Женеве явно следил и впечатлениями поделился в тот же вечер. Вышел в эфир общенационального телеканала Fox News по телефону.

"В целом мы ничего не получили от этого саммита. Мы предоставили высококлассную трибуну для России, а взамен – ничего", – уверен Трамп.

В часовом интервью нашлось место не только для критики внешней, но внутренней политики Байдена. 45-й президент США строил стену на границе с Мексикой, а 46-й не просто заморозил стройку, а так гостеприимен с мигрантами, что поток нелегалов – на историческом максимуме. В Техас перебрасывают подкрепление пограничников из соседних штатов, а местный губернатор собирается без Вашингтона строить стену.

"Мы заботимся о наших техасцах и их безопасности, а стена – это и есть обеспечение безопасности. Я прекрасно понимаю, что есть те, кого безопасность не волнует. И это те самые люди, которые хотят урезать финансирование полиции", – заявил Грег Эббот, губернатор Техаса.

Эббот – за самооборону и на фоне всплеска преступности в приграничных районах позволил жителям носить оружие без специального разрешения, без проверок там теперь можно и покупать пистолеты с винтовками.

Американцы продолжают скупать оружие, хотя на руках и так почти 400 миллионов стволов. В оружейные магазины покупателей ведет страх, что из-за сокращения полиции их некому будет защитить, а стреляют на улицах крупных городов все чаще. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго убийств стало больше на треть.

"Владимир Путин читает наши газеты, слушает наши новости. И вот он говорит об оппозиции, а как же ваши "Черные жизни имеют значение"? Я видел, сколько городов они разрушили, у вас полицейские стреляют в спину людям на улицах, и мы не хотим такого же в России. Я видел, как вы относитесь к людям, которые вторглись в Капитолий 6 января, говорит он", – говорят американские журналисты.

"Я бы хотела, чтобы Байден встал рядом с Путиным и сказал, что вообще нельзя сравнивать Россию с Америкой. А Байден дарит Путину "большой поцелуй", позволяя достроить "Северный поток-2". Россия никогда не будет нашим другом. Мы не можем доверять России, ей нужно дать понять, что они будут отвечать не только за то, что их власти делают, но и ответить должен любой человек в России, который угрожает США, но этого не случилось на саммите", – сожалеет Никки Хейли, в 2017-2018 годах – постоянный представитель США при ООН.

Уже после саммита новые высоты покорило движение "Черные жизни имеют значение", о котором в Женеве говорил Владимир Путин. Памятник Джорджу Флойду появился в Нью-Джерси. 300 килограмм бронзы – так увековечен вышибала с богатым криминальным прошлым, который в прошлом году погиб при задержании от рук полицейских. Открытие монумента приурочили ко Дню отмены рабства.

День отмены рабства – новый праздник в американском календаре. Указ о нем Байден подписал накануне. Общенациональный выходной теперь будет в США 19 июня. В этот день в 1865 году в Техасе была оглашена прокламация об освобождении рабов.

Гуляет вся страна. Массовые шествия по случаю праздника – от побережья до побережья. Ликуют не только афроамериканцы. Этих белокурых дошкольниц мама привела на праздник равноправия, где черные жизни имеют значение.

"Мы движемся в правильном направлении справедливости. После убийства Джорджа Флойда жизнь чернокожих стала в центре внимания. Новый праздник только поможет этому", – считают некоторые американцы.

О выплатах репараций за годы рабства накануне нового праздника объявили мэры сразу 11 городов: Лос-Анджелес, Денвер, Сакраменто, Сент-Луис… Из каких источников брать деньги на компенсации афроамериканцам, не сообщается. Но будущих налогоплательщиков на всякий случай готовят. Расовая теория – есть в американских школах такой предмет, где все белые – угнетатели, а черные – угнетенные. Это выводит родителей из себя.

"Вы преподаете расовую теорию, но вы так только учите детей ненавидеть друг друга. Вы намеренно учите детей: вот этот белый ребенок имеет все лучшее, чем ты, потому что он белый, а белому ребенку вы говорите, что все черные люди унижены и задавлены. Откуда у меня два медицинских образования, если я такой угнетенный?" – сказал один из родителей.

Возмущенный родитель – из демократического Иллинойса, а значит, шансов на отмену предмета немного. Белый дом новую расовую политику только поощряет. Администрация – за выдачу большего числа контрактов компаниям, которыми владеют черные. Черным фермерам власти готовы списать многомиллиардные долги. Деньги могли бы сэкономить на поставках военной помощи Украине. Журнал Politico накануне написал, что Вашингтон придержит 100 миллионный перевод в Киев.

"Помните, когда заморозка военной помощи Украине обернулась импичментом?" – сказал Марко Рубио, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.

Сенатор-республиканец Марко Рубио вспомнил, к чему во времена Трампа привел скандал с приостановкой поставок американской помощи Украине. Оппоненты Байдена начали утверждать, что он в Женеве договорился с Путиным не помогать Киеву. Белый дом опроверг – все транши в Киев идут по графику. Республиканцы заходят с другой стороны и бьют по демократам их же оружием. Русскими хакерами. Москву накануне встречи президентов назначили виновной в атаках на трубопровод и мясокомбинаты Америки.

"Самое странное на пресс-конференции было, когда Байден заявил: вот список американских объектов, которые нельзя трогать. Тогда логично предположить, что существуют объекты которые можно атаковать. Интересно что ходит в этот список? Я уверен, на первом месте там Fox News", – сказал Грэг Гатфилд, ведущий телеканала Fox News.

Медиа республиканцев и демократов (со сменой президента в Белом доме) изменили и свое отношение к внешнеполитическому курсу США. Каждый – эксперт во встрече Путина и Байдена увидел то, что хотел увидеть.

"Это была очень важная встреча. Очевидно, что это пока начало процесса. Очень интересной была реакция Путина, любопытно, что сказал по итогам Байден. Я считаю, это был успешный саммит", – отметила Мадлен Олбрайт, в 1997-2001 году – государственный секретарь США.

После саммита в США опубликовали результаты сразу двух соцопросов, которые провели среди сторонников Республиканской партии. Оказалось, что Владимира Путина эта часть американского общества поддерживает больше, чем Джозефа Байдена.