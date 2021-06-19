День отмены рабства: Байден удивил Харрис

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала абсурдом вышедшую накануне публикацию вашингтонского издания Politico о том, что США приостановят военную помощь Украине на 100 миллионов долларов. Что же будет и какой в Америке сегодня отмечают праздник?

Малопривлекательный Ньюарк, который известен всей Америке ужасным аэропортом и высокой преступностью, вносит свой вклад в американскую историю. Сразу на 700 килограммов. Перед мэрией на лавочке "уселся" первый в Америке бронзовый Джордж Флойд.

Флойд, который по замыслу скульптора должен вдохновлять афроамериканцев Нью-Джерси на дальнейшую борьбу, появился накануне важной для них даты. 19 июня 1865 года весть о том, что Линкольн выпустил прокламацию об освобождении рабов, добралась до отдаленного техасского Галвестона. Теперь 19 июня – федеральный праздник. Указ об этом Джо Байден подписал в присутствие пожилой активистки Опал Ли. Перед "бабушкой Дня освобождения", как ее называют ,американский президент встал на колено.

Все было так стремительно, что даже вице-президент США Камала Харрис удивилась. "Мы только что могли видеть особый жесть признания со стороны президента Соединенных Штатов", – сказала она.

За то, чтобы внести в американский календарь новую красную дату (для чернокожих 19 июня всегда было важнее официального Дня независимости), почти единогласно проголосовали в Конгрессе.

"Мне особенно приятно, что мы продемонстрировали нашим гражданам, как демократы и республиканцы могут собраться вместе и увековечить этот день беспрецедентной поддержкой со стороны обеих палат Конгресса. Я надеюсь, что это станет началом перемен в наших отношениях друг с другом", – заявил Байден.

Но это – мечты. В Америке гремят баталии по поводу преподавания в школах так называемой критической расовой теории. С младших классов белым детям вбивают в голову страшилки о системном расизме, о том, что они сами и все их предки – угнетатели. 15 республиканских штатов уже взбунтовались. Последний – Техас.

"Критическая расовая теория вынуждает нас конфликтовать внутри страны и ненавидеть людей с другим цветом кожи. Но я скажу вам так: эта теория – полная ложь. Она узколоба и сама по себе пропитана расизмом так же, как белая мантия Ku Klux Klan", – считает сенатор Тед Круз.

Круз выступал на мероприятии консервативной "Коалиции веры и свободы" в Орландо. Экс-вице президент Майкл Пенс – тоже, но его встретили без энтузиазма. Пенсу не могут забыть 6 января. Трамписты уверены, что он должен был помешать утверждению результатов президентских выборов в пользу Трампа. В тот день он находился в Капитолии, который пошла штурмовать толпа.

Во время штурма застрелили и Эшли Бэббит. Комментарий Владимира Путина из Женевы по поводу тех событий обсуждают теперь в США.

Fox News еще накануне швейцарского саммита словно поменялись местами с CNN. Россию называют врагом, а Байдена, который встречался с Путиным, – предателем.

"Для меня ответ – один: не смотрите Fox News и СНН. Это поляризованные источники", – сказал Джейкоб Шапиро, профессор политики и международных отношений Принстонского университета.

Международник Джейкоб Шапиро – за разумный подход. Так что, сейчас же все это является главным препятствие в отношениях России и США, спрашиваем его.

"Я думаю, что это, конечно же, Украина. Вокруг нее обязательно должны произойти какие-то сдвиги. Россия в ближайшее время должна своими действиями доказать, что захват территории Украины не лежит в ее планах. А Соединенные Штаты, в свою очередь, должны доказать, что они не собираются принимать Украину в состав НАТО и не будут поставлять ей свое вооружение или заниматься сменой режимов. Если убрать украинский вопрос из повестки дня, то между США и Россией появится гораздо больше общих тем для обсуждения и возникнет больше пространства для дипломатических маневров", – уверен Шапиро.

Украинская тема тем временем продолжает всплывать. Не успело издание Politico сообщить, что американские власти временно приостановили пакет военной помощи Киеву на сумму в 100 миллионов долларов, как в Белом доме бросились опровергать. Переводы по словам Джен Псаки идут по графику, а Вашингтон еще и подкопил для Киева кое-какие финансовые резервы.