Donald Cook и Roosevelt не вошли в воды Черного моря

США уведомили Турцию об отмене прохода двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море.

Как передает ТАСС, об этом рассказал осведомленный источник в министерстве иностранных дел Турции.

Собеседник агентства не сообщил, ожидается ли визит военных кораблей США 15 апреля.

Ранее стало известно, что в Черное море из Средиземного направляются два американских эсминца – Donald Cook и Roosevelt. Каждый из них вооружен 56 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1600 километров.

Комментируя их возможное появление в водах Черного моря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что это провокация США и эсминцам нечего делать у берегов России.