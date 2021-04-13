Американским кораблям нечего делать у российских берегов, заявил Рябков

Боевым кораблям ВМС США абсолютно нечего делать у берегов России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Поэтому приход двух эсминцев в Черное море – это провокация, чтобы проверить Россию на прочность и поиграть на нервах, уверен дипломат.

"США, видимо, чувствуя себя внутри владыкой морей, в этом плане наследуя Великобритании из другой эпохи, должны все-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное совершенно в другой акватории", – цитирует Рябкова агентство ТАСС.

Кроме того, заместитель министра порекомендовал Штатам держаться подальше от Крыма.

Напомним, 14 и 15 апреля через пролив Босфор в Черное море должны войти американские эсминцы USS Donald Cook и Roosevelt. Эсминцы уже замечены в Средиземном море.

Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров: что будут делать американские моряки в тысячах километров от дома – это вопрос без ответа. Боевые корабли ВМС США и раньше заходили в Черное море, однако сейчас их визит сопровождает агрессивная риторика, отметил Лавров.