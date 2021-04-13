МИД: Москва продолжит защищать русскоязычных, несмотря на угрозы США

Россия продолжит защищать русскоязычных жителей других стран, несмотря на угрозы США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", – цитирует Рябкова "Интерфакс". Ранее аналогичное заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дипломат отметил, что Москва "хорошо изучила" действия Вашингтона: там говорят о "высокой цене", которую России придется заплатить, но никогда ее не называют. Россия к этому приспособилась, считает Рябков.

"Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее", – добавил он.

Рябков отметил: США как противник России делают все, чтобы подорвать ее позиции на международной арене. Замглавы МИД РФ полагает, что "любая угроза только нас укрепляет в убежденности в том, что мы проводим верный курс".

Также, по словам Рябкова, американским военным кораблям "совершенно нечего делать" у российских берегов. Так он прокомментировал информацию о заходе американских судов в акваторию Черного моря. По его мнению, это провокация со стороны США.

"Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится, – сказал Рябков. – Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше, подальше от Крыма, он нашего черноморского побережья. Это для их же блага".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия заплатит за "агрессивные действия".

10 апреля сообщалось, что американские ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt вошли в Средиземное море, и планируется, что 14-15 апреля они войдут в акваторию Черного моря. После начала конфликта на востоке Украины в 2014 году туда регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.