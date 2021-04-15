Кремль: отказ США отправить корабли в Черное море еще не говорит о разрядке

Отказ США от отправки двух военных кораблей в Черное море не говорит о разрядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ситуация остается достаточно напряженной.

Как сообщает "Интерфакс", он напомнил, что у российских границ остается много военных соединений из США и других стран НАТО, которые были переброшены в рамках различных учений.

"В этой ситуации любые дополнительные военные компоненты ведут к очередному витку напряжения, но, конечно, говорить о том, что ненаправление двух кораблей как-то приведет к разрядке, пока преждевременно", – подчеркнул представитель Кремля.

На прошлой неделе стало известно, что в Черное море направляются два американских эсминца – Donald Cook и Roosevelt. Как заявил тогда источник в Пентагоне, это решение было принято в связи с утверждениями о наращивании РФ сил возле границ Украины. 14 апреля США отменили проход своих военных кораблей.