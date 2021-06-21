Кремль: повода для исключения США из списка недружественных стран пока нет

Россия пока не будет исключать США из списка недружественных стран, так как необходимо дождаться практических результатов встречи в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на таких саммитах достигается "понимание того, где говорить бесполезно, и понимание того, где говорить нужно", "где мы не согласны категорически друг с другом" и "где мы полностью можем действовать в унисон".

"Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора", – отметил он.

Как сообщает "Интерфакс", Песков отметил, что глав государств не имеют возможности говорить о деталях: они обсуждают проблемы "концептуально и рамочно", а детали потом обговариваются на рабочем уровне.

США и Чехия попали в список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. Это распоряжение правительства было опубликовано в мае.