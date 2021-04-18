Решение об участии Путина в климатическом саммите пока не принято

Кремль примет решение об участии президента в климатическом саммите после тщательного анализа, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать", – пояснил Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", – добавил он.

Песков рассказал и подробности телефонной беседы президентов России и США. "Действительно, несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдаются абсолютные разногласия, все-таки говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать", – уточнил представитель Кремля. Он добавил, что это особенно актуально "в тех условиях, в которых мы сейчас находимся вместе с Америкой". "Я имею в виду – в условиях плохих двусторонних отношений", – пояснил Песков.

Он также сообщил, что встреча президентов России и США может состояться в одной из третьих стран, однако пока об этом говорить рано. "В одной из европейских стран. Ну, это было такое предложение – "в одной из третьих стран". Но опять же – говорить о месте и времени преждевременно", – сказал Песков. Он подчеркнул, что все это "еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе, исходя из дальнейших конкретных действий Соединенных Штатов". "Здесь очень важно, чтобы слова совпадали с делом", – добавил Песков.

Это интервью пресс-секретарь президента РФ дал 14 апреля. Уже через сутки США объявили о высылке российских дипломатов и введении новых санкций.