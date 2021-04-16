Встречи Путина с Байденом и Лукашенко: комментарии Кремля

В ходе общения с представителями СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин, предлагая встречу президенту США Джо Байдену, не ставил каких-либо условий для ее проведения.

Песков напомнил, что изначально инициатива к тому, чтобы попытаться выстроить отношения между странами и наладить диалог, была озвучена российским президентом.

Кроме того, он сообщил, что Путин даст ответ на предложение Байдена о двусторонней встрече в то время и в той форме, когда он сочтет это необходимым, передает "Интерфакс".

Решение об участии президента России в климатическом саммите, который пройдет в формате видеоконференции 22-23 апреля, пока не принято, вопрос по-прежнему изучается, заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что предложение Байдена о встрече "фактически во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучивал президент Путин".

Как сообщалось, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером, которая должна состояться 22 апреля.

"Встреча действительно запланирована на 22 число. Она пройдет во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что встреча не связана с Посланием президента РФ Федеральному Собранию, которое состоится накануне. По словам Пескова, лидеры продолжат диалог о развитии сотрудничества между странами.

В пятницу в столицу с рабочим визитом прибыл глава российского правительства Михаил Мишустин.