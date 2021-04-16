Лукашенко анонсировал "серьезную встречу" с Путиным

В ходе встречи с главой российского кабинета министров Михаилом Мишустиным президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что детали встречи он обсудил с российским президентом накануне, передает агентство БЕЛТА.

"Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", – сказал белорусский лидер.

По его словам, затем стороны планируют провести Форум регионов в Подмосковье.

Как сообщалось, ранее в столицу Белоруссии прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе рабочей поездки глава правительства встретится с белорусским коллегой Романом Головченко как в узком, так и в расширенном составе.