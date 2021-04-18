Послание Федеральному Собранию и встреча с Лукашенко: планы Путина

Заявления президента Лукашенко, а также российской ФСБ о предотвращении в Минске госпереворота делают предстоящий приезд главы Белоруссии в Москву одним из самых важных событий месяца. Операция по свержению Лукашенко, как говорят в спецслужбах, была намечена на 9 мая.

Лукашенко должен прилететь в Москву 22 апреля, сообщает телеканал "Россия 1". Последний раз президенты России и Белоруссии встречались в феврале в Сочи – катались на лыжах и снегоходах.

Ну, а накануне, 21 апреля, президент Путин выступит со своим Посланием Федеральному Собранию. Учитывая обстановку в мире, можно предположить, что его часть будет посвящена международным темам.

Понятно, что основной темой станут внутренние вопросы. Неизбежно – о том, как выходить из пандемии. Но что именно прозвучит 21 апреля со сцены, знает только президент.

Президентские Послания регулярно становятся одним из главных мировых событий, подчеркнул ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.